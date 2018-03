Junge schubst Mädchen auf Bahnsteig – ICE fährt ein

Am Hauptbahnhof von Frankenthal hat ein 13 Jahre alter Junge eine Jugendliche in Richtung der Gleise geschubst. Die 17-Jährige konnte den Stoß gerade noch abfangen, während ein ICE in den Bahnhof einfuhr. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Demnach kam es zu keiner Berührung mit dem Zug. Die junge Frau blieb äußerlich unverletzt, klagte aber über Schmerzen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte es zuvor einen Streit mit dem Jungen gegeben. Der Grund dafür sei noch unklar.

Der 13 Jahre alte Angreifer war der jungen Frau am Samstag zum Bahnsteig gefolgt und hatte sie unmittelbar vor dem Einfahren eines ICE geschubst. Daraufhin flüchtete er, Beamte der Kriminalpolizei konnten ihn aber aufspüren und seine Personalien feststellen. Die Behörden ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte der Sprecher am Sonntag. Die Ermittler hoffen auf Aussagen von Zeugen.

(L'essentiel/dpa)