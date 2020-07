Saarland beschließt neue Quarantäneregeln

Das Saarland hat die Quarantäneregelung für Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten angepasst. Dies teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Grund hierfür waren die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Großherzogtum und die damit verbundene Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet durch das Robert Koch-Institut (RKI).

Demnach stehe gerade das Saarland als direkte Grenzregion vor besonderen Herausforderungen. «Die saarländische Bevölkerung ist eng mit Luxemburg vernetzt. Viele Saarländerinnen und Saarländer arbeiten nicht nur dort, sondern haben auch familiäre Bezüge nach Luxemburg – und umgekehrt», sagt Saarlands Sozialministerin Monika Bachmann (CDU). Durch die Änderung der Quarantäneregeln sollte der Umgang mit dieser Situation demnach möglichst einfach gehalten werden.

Verordnung orientiert sich an Rheinland-Pfalz

Das Saarland sah sich also zum Handeln genötigt, zumal Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftministerin Anke Rehlinger (SPD) zuvor bereits angekündigt haben, Grenzschließungen – wie zu Beginn der Pandemie im März – nicht wieder einführen zu wollten. Gleichzeitig ist eine zweiwöchige Quarantänepflicht für Ein- oder Rückreisende aus dem benachbarten Luxemburg aber ebenfalls kaum umzusetzen.

Die «Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus», die sich an der rheinland-pfälzischen Quarantäne-Verordnung orientiert, befinde sich nach Angaben des Sozialministeriums noch im Umlaufverfahren und trete erst am Tag nach Verkündung im Amtsblatt in Kraft.

Durch die geänderte Verordnung sind Berufspendler von der zweiwöchigen Quarantänepflicht ausgenommen, ebenso wie Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben. Gleiches gilt für Durchreisende.

(aub/L'essentiel)