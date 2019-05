Im Wald: Hund fällt in drei Meter tiefes Loch

Obwohl sie auf gefährliche Einsätze jeglicher Art vorbereitet sind, wartete am Donnerstagmorgen eine kleine Herausforderung auf die Feuerwehrleute Moselle: In einem Wald in Saint-Julien-lès-Metz bei Metz mussten sie einmal mehr ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Ein Schäferhund war mit seinen Besitzern im Wald spazieren, als der Vierbeiner plötzlich verloren ging. Er war in einen etwa drei Meter tiefen Brunnen gefallen, wie RTL 5minutes berichtet.

Dem auf Tierrettung spezialisierten Team gelang es, den Hund mithilfe eines Gurtes aus dem Loch herauszuheben. Der Hund, der wieder festen Boden unter die Pfoten bekommen hatte, konnte wohlbehalten an seine Besitzer übergeben werden.

Die Feuerwehrleute warnt, bei Spaziergängen im Wald äußerst wachsam zu sein: «Zu jeder Jahreszeit können Äste und Blätter tiefere Löcher verdecken. Informieren Sie stets vorab ihre Nahestehenden über ihre geplante Wanderroute und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy vollständig aufgeladen ist.»

(L'essentiel)