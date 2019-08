Auto prallt gegen Baum und wählt selbst Notruf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Auto eines 23-Jährigen hat nach einem Unfall im Landkreis Bad Kreuznach selbst den Notruf gewählt. Das automatische Notrufsystem des Wagens habe einen Hilferuf abgesetzt, teilte die Polizei mit. «Der Fahrer selbst war nicht mehr in der Lage zu sprechen.» Die Rettungskräfte konnten das Auto demnach dank des Notrufs orten – von der Fahrbahn aus sei es nicht zu sehen gewesen. Der Fahrer wurde aus dem Wrack geschnitten und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Der Mann war am Samstag mit seinem Wagen bei Seibersbach von der Straße abgekommen, über ein Feld gefahren und in einem Bachlauf gegen einen Baum geprallt. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Autos müssen auf neustem Stand sein

Das mit einem automatischen Notrufsystem ausgestattete Autos einen Hilferuf absetzten, komme inzwischen häufiger vor, hieß es von der Polizei am Sonntag. Dem Automobilclub ADAC zufolge müssen Autos, deren Erlaubnis zur Herstellung nach dem 31. März 2018 erfolgt ist, mit dem automatischen Notrufsystem eCall ausgerüstet sein. «Wenn der Fahrer nach einem Unfall nicht selbst Hilfe rufen kann, übernimmt der automatische Notruf», teilt der ADAC auf seiner Internet-Seite mit.

(l'essentiel/dpa)