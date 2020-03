Behörden erschweren Nachvollziehen der Route

Das Coronavirus ist am Wochenende über einen luxemburgischen Passagier am belgischen Flughafen Charleroi gelandet. Nun will der Airport die Ausbreitung verhindern und versucht, die Route des Patienten zu verfolgen. Der Mann kam auf einem Flug aus Italien über den Brussels South Charleroi Airport nach Belgien und von dort nach Luxemburg.

Dadurch wurde Phase drei des epidemiologischen Gesundheitsplans ausgelöst, wodurch auch ein Krisenzentrum eröffnet wurde. Die Passagiere werden von den Änderungen zunächst wenig mitbekommen, da laut Flughafengesellschaft alle Flüge vorerst aufrechterhalten werden. Auf die bestehenden Gesundheitshinweise (Hände waschen, Taschentücher verwenden,...) wurde erneut hingewiesen.

Das Nachvollziehen der genauen Reiseroute des luxemburgischen Passsagiers werde aktuell dadurch erschwert, dass die luxemburgischen Behörden seine Identität bis Sonntagmittag noch immer nicht an die belgischen Kollegen weitergegeben hätte, so die belgische Tageszeitung Le Soir, die auch einen Flughafensprecher zitiert: «Solange wir seinen Namen und den Flug, von dem er ausstieg, nicht kennen, haben wir keine Handlungsmöglichkeiten». Das luxemburgische Gesundheitsministerium stand am Sonntag nicht zur Verfügung, um diese Informationen zu kommentieren.

(jg/L'essentiel)