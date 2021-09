22-​​Jähriger übersteht 8-​​Meter-​​Sturz leicht verletzt

Bei einem Sturz von einer Dachterrasse hat sich ein Mann in Haßloch leicht verletzt. Bei dem acht Meter tiefen Fall im Landkreis Bad Dürkheim habe der 22-Jährige in der Nacht zum Sonntag nur Prellungen und Schürfwunden davongetragen, teilte die Polizei in Neustadt am Montag mit.

Nach einem Streit mit seiner Freundin soll der junge Mann sich mit einem Handtuch an ein Geländer gehängt und einen Liebesbeweis eingefordert haben. Er rief der 21-Jährigen demnach zu, dass sie ihn fallen lassen solle, wenn sie ihn nicht mehr liebe. Kurz darauf sei das marode Geländer, an dem der 22-Jährige hing, jedoch gerissen. Der Fall sei durch ein Gebüsch gebremst worden.

(L'essentiel/DPA )