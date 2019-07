Wohn-​​ und Geschäftshaus geht in Flammen auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Feuer hat in der Nacht zum Sonntag ein Wohn- und Geschäftshaus in Bitburg zerstört. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach riefen Anwohner die Einsatzkräfte, weil Müllcontainer am Haus brannten. Das Feuer breitete sich von dort aus schnell über die Fassade bis hin zum Dachstuhl aus.

Die Einsatzkräfte räumten das Gebäude, in dem sich eine Spielhalle und mehrere Wohnungen befinden. Diese waren zunächst unbewohnbar. Die Menschen sollten vorläufig anderweitig untergebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Container vorsätzlich angezündet hat. Demnach liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

(L'essentiel/dpa)