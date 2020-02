Attentäter von Hanau lebte drei Jahre in Trier

Der Attentäter von Hanau, der am Mittwochabend in Hanau zehn Menschen und anschließend auch sich selbst erschossen hat, lebte von 2008 bis 2011 in Trier. Das berichten unsere Kollegen vom Trierischen Volksfreund. In dieser Zeit arbeitete er als Finanzdienstleister bei der Firma MLP. Als er dort entlassen wurde, wechselte er zu Check 24 nach München.

Tobias R. hatte am Mittwochabend im hessischen Hanau mit einer Schusswaffe in zwei Shisha-Bars neun Menschen ermordet. Anschließend tötete er auch seine Mutter und sich selbst. Die Bundesanwaltschaft stellte Rassismus als Tatmotiv fest.

Nach der Bluttat stießen die Ermittler der Polizei rasch auf ein vom ihm verfasstes Manifest. Darin schildert er seine von Verfolgungswahn und Ausländerhass geprägten Vorstellungen. Deutschland werde nach seiner Ansicht von einer unsichtbaren und geheimen Elite regiert. Er träumte von einer Säuberung, durch die ganze Völker ausgelöscht werden.

