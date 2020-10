Merzig-​​Wadern ist drittes Risikogebiet im Saarland

Der saarländische Landkreis Merzig-Wadern gilt nun in Deutschland als Corona-Risikogebiet, das berichtet der SR. In den vergangenen sieben Tagen lag der Inzidenzwert bei 51,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, wodurch die Marke von 50 pro 100.000 überschritten wurde. Zum Vergleich: Der Luxemburger Wert liegt bei 221, ungeachtet der Testfrequenz.

Wie Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich dem SR mitteilte, sei der Anstieg sei nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen, sondern auf mehrere private Feiern, bei denen sich jeweils mehrere Menschen angesteckt hätten.

Damit ist der Landkreis Merzig-Wadern das dritte Risikogebiet im Saarland. Bereits die Kreise Neunkirchen und St. Wendel wurden in den vergangenen Tagen als Risikogebiete eingestuft. Die Landkreise bleiben jeweils so lange Risikogebiet, bis der kritische Wert fünf aufeinanderfolgende Tage unterschritten wird. Im Laufe der kommenden Woche soll die neue Rechtsverordnung des Saarlandes in Kraft treten, um genaue Regelungen für regionale Risikogebiete zu treffen.

(L'essentiel)