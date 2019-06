Auch die Blitzer brauchen mal ein Nickerchen

Artikel per Mail weiterempfehlen

[INSOLITE]

Un renfort inattendu au regard persan pour les #gendarmes de Neufchateau pic.twitter.com/O0e3QdaCPJ — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) 31 mai 2019

Die französische Polizei konnte bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Neufchâteau in den Vogesen auf tierische Unterstützung zählen. Eine schwarze Katze umgarnte die Beamten bei der Geschwindigkeitsmessung, war dann aber so erschöpft, dass es Zeit für ein Nickerchen war. Für den «Catnap» wurde der Blitzer selbst auserkoren.

Die Beamten blieben gelassen und nutzten das ungewöhnliche Motiv, um es via Twitter zu teilen.

(L'essentiel)