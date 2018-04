«Unwetter hat einige Schäden angerichtet»

In der Nacht zum Montag haben Unwetter Polizei und Feuerwehr in der Eifel auf Trab gehalten. Vor allem im Raum Trier waren die Einsatzkräfte bis weit in den Vormittag hinein beschäftigt. Ein Polizeisprecher sagte, das Unwetter habe «doch einige Schäden angerichtet».

Auf der Bundesstraße 418 bei Wintersdorf stürzten Bäume um; die Straße wurde vorübergehend gesperrt. In Zemmer sei der Strom ausgefallen, weil ein Blitz in die Hochspannungsleitung eingeschlagen habe. An der Saar hätten Sturzbäche und Schlamm Schäden in einem Neubaugebiet angerichtet. In Bitburg wurde ein Hausdach abgedeckt. Am Mittag waren alle Unwettereinsätze aber beendet. Weiter nördlich gab es kaum Schäden. Wie die Polizei in Koblenz am Montag mitteilte, mussten die Einsatzkräfte wegen des Unwetters nicht ausrücken. «Bei uns war es weitestgehend ruhig.»

320 Notrufe allein in Aachen

Weniger glimpflich ist die nordrhein-westfälische Eifel um Aachen davon gekommen. Hier gingen während des 70 Minuten lang andauernden Unwetters bei der Polizei 320 Notrufe ein. Bis zum frühen Morgen waren die Einsatzkräfte zu insgesamt 260 Einsätzen ausgerückt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Rheinland-Pfalz und Saarland gewarnt. Im Saarland sei man aber «glimpflich» davongekommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Bis dahin sei der größte gemeldete Schaden ein umgestürzter Baum im Kreis Merzig-Wadern gewesen.

Wie ein Sommergewitter

Das Unwetter war wie ein Sommergewitter aus Südfrankreich, Luxemburg und Belgien hergezogen. Hagel und Starkregen seien auch das, «was im Sommer typischerweise die Gewitter ausmacht», sagte eine DWD-Meteorologin.

Auch in Luxemburg wütete ein schweres Gewitter am Sonntagabend; die Feuerwehr zählte dort rund 200 Einsätze. Mehr dazu lesen Sie unter Gewitterfront trifft Luxemburg mit voller Wucht und Hagel quillt in Düdelingen aus Klos und Kellern.

(L'essentiel/dpa)