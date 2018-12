Seniorin fährt versehentlich auf Air Base

Auf der Suche nach dem Heimweg ist eine Autofahrerin am US-Militärflugplatz in Ramstein gelandet. In ihrer Not rief sie die Polizei an, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die 82-Jährige hatte ihre Tochter in Kaiserslautern besucht. Auf dem Rückweg in Richtung Kusel bog sie am Sonntagabend im Dunkeln wohl falsch ab.

Die alarmierten Helfer versuchten, die Fahrerin zunächst telefonisch auf den richtigen Weg zu lotsen. Da das nicht klappte, wurde sie «letztendlich durch die Polizei in Richtung Heimat eskortiert», hieß es.

(L'essentiel/dpa)