Autofahrer malt sich selbst Kennzeichen

Ein Autofahrer mit selbst gemalten Kennzeichen ist am Mittwoch der Polizei in Sankt Ingbert ins Netz gegangen. Diese teilt die Polizei am Mittwochabend mit. Demnach habe sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet und auf das Auto hingewiesen.

Von den Polizisten mit den falschen Kennzeichen konfrontiert, gab der Autofahrer eine kuriose Erklärung für die Schilder an. Er habe das Auto in Ulm gekauft, die Kennzeichen habe er selbst gemalt, da er keine anderen Kennzeichen zur Verfügung gehabt habe. Denn Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und der fehlenden Pflichtversicherung.

(hoc/L'essentiel)