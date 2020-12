Polizei erwischt fünften Mann einer Diebesbande

Das Dezernat Wohnungseinbrüche der saarländischen Polizei feiert einen weiteren Erfolg: Ein 43-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina konnte in Kroatien festgenommen und den deutschen Behörden überstellt werden. Wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilt, sei der Mann Teil einer Bande, der seit 2017 mehrere Einbrüche in der Großregion zugeordnet werden konnten.

In einem seit 2017 andauernden Verfahren gelang es Ermittlern der Bande 150 Einbrüche, davon 51 in Luxemburg, zuzuordnen. Auch die 78 Tatorte im Saarland konzentrierten sich wie auch die 21 Tatorte in Rheinland-Pfalz im grenznahen Orte der Großregion. Aufgrund der nach Polizeiangaben überregionalen und intensiven Ermittlungen, konnten gegen vier Mitglieder der Bande bereits langjährige Haftstrafen verhängt werden.

43-Jähriger hinterließ viele Spuren

Doch auch der 43-Jährige hinterließ seine Spuren demnach an 58 Tatorten und bestätigten die Polizei in ihren Ermittlungen. Die fünfköpfigen Bande war danach nicht nur im Saarland, Rheinland Pfalz und Luxemburg sondern auch in Frankreich und Österreich aktiv.

Derzeit werden Spuren, die aus einer Einbruchserie im Oktober dieses Jahres im Bereich Merzig stammen, ausgewertet. Eine Tat konnte bereits geklärt und ebenfalls dem 43-jährigen zugerechnet werden. Die Ermittler erhoffen sich weitere Aufklärungsergebnisse.

(L'essentiel)