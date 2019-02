Entführte Frau – Polizei tappt weiter im Dunkeln

Der Fall einer mutmaßlich entführten Frau auf einem Baumarkt-Parkplatz in Homburg stellt die Polizei weiter vor Rätsel. «Wir tappen da noch ziemlich im Dunkeln», sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Montag. Es sei bislang nicht gelungen, Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen zu finden. Auch sei noch keine entsprechende Vermisstenmeldung bekannt geworden. Die Frau soll am vergangenen Freitag von zwei Männern abgepasst und gewaltsam in ein dunkelfarbiges Auto gezerrt worden sein.

Mehrere Zeugen hätten unabhängig voneinander den Vorfall bei der Polizei gemeldet, sagte der Sprecher. «Wir müssen von einer Entführung zunächst ausgehen.» Der Hintergrund der mutmaßlichen Tat erschließe sich der Polizei nicht. Auch gebe es bislang keine brauchbaren Hinweise auf beteiligte Personen oder das Fahrzeug. Die Polizei setze weiter auf Zeugen.

(L'essentiel/dpa)