Barmann erschießt sich vor den Augen eines Kunden

Es war eine grausame Szene, die der Kunde einer Bar in Metz-Borny in der Nacht von Freitag auf Samstag erleben musste, wie Le Républicain Lorrain an diesem Dienstag berichtet. Ein Barbesitzer erschoss sich vor den Augen eines Kunden mit einer 22er Halbautomatikpistole.

Der Kunde, ein Stammkunde der Bar, hatte die Waffe in einer Tasche des 47-jährigen Inhabers auf dem Tresen gesehen und ihn darauf angesprochen. Der antwortete, er solle sich keine Sorgen machen, die Pistole solle ihn nur im Notfall schützen. Dann zog er die Waffe heraus, wollte sie offenbar sichern und, um den Kunden zu beruhigen, hielt er sie sich an den eigenen Kopf. Die Waffe ging los.

Eine Kellnerin, die alles mitgehört hatte, rief unter Schock sofort den Notruf. Sie versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten, doch der Mann starb vor Ort. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus.

(L'essentiel)