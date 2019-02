16-​​Jähriger bei Banden-​​Kampf mit Axt verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist im saarländischen Saarlouis mutmaßlich mit einer Axt schwer an Kopf und Rücken verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteile, hatte ein Krankenhaus die Beamten am Samstagabend über eine Gruppe von zehn Menschen informiert, unter ihnen der verletzte 16-Jährige.

Er sagte aus, dass ihm die Verletzungen von einem Mitglied einer rivalisierenden Jugendgruppe mit einer Axt zugefügt worden seien. Laut Polizei decken sich die Verletzungen mit den Angaben des Jugendlichen. Er schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass es einen Zusammenhang mit früheren Auseinandersetzungen zwischen den zwei bekannten Jugendgruppen gibt. Die Ermittlungen laufen.

(L'essentiel/dpa)