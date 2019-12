Die Bahntarife für Grenzgänger werden sinken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Lange wurde diskutiert, nun ist es offiziell: auch die Grenzgänger werden vom kostenlosen öffentlichen Verkehr in Luxemburg profitieren, der am 1. März 2020 in Kraft treten wird. Dazu hat der Verkéiersverbond nun die neuen grenzüberschreitenden Tarife bekannt gegeben. Wie von Mobilitätsminister François Bausch angekündigt, wurden die Tarife deutlich gesenkt.

Für Pendler aus Trier sinkt der Preis der Monatskarte von 85 auf 49 Euro und auch der Preis für die Jahreskarte sinkt drastisch. Statt 850 Euro werden nur noch 490 Euro fällig. Auch für Pendler aus Frankreich und Belgien sinken die Preise. So bezahlen Grenzgänger aus Amnéville zukünftig 68,20 statt 94 Euro für die Monatskarte.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Tarife für die erste Klasse unverändert bleiben. Auch die grenzüberschreitenden Buspreise werden ab dem 1. März 2020 sinken. So wird der Preis für das Monatsabonnement in RegioZone 1 von 85 auf 40 Euro und das Jahresabonnement von 750 auf 360 Euro reduziert. Ein Monatsabonnement der RegioZone 2 kostet zukünftig nur noch 85 Euro gegenüber heute 135 Euro. Für diesen Bereich sinkt der Jahresbeitrag von 1190 auf 750 Euro.

(jv/L'essentiel)