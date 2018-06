Luxemburger Feuerwehr löscht Großbrand in Étalle

Am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr brach in der Industrieschreinerei Stalbois in der belgischen Gemeinde Étalle, wenige Kilometer von Arlon entfernt, ein Großbrand aus. Aufgrund des Ausmaßes der Katastrophe bat die Einsatzzentrale des luxemburgischen Notstandsgebietes in Belgien die Feuerwehr des Großherzogtums um grenzüberschreitende Hilfe.

Unterstützt wurden die belgischen Einsatzkräfte von 40 Feuerwehrleuten der CIS von Mamer, Petingen, Luxemburg und Steinfort. Diese trafen am Donnerstagmorgen gegen 8.35 Uhr in Étalle ein. Nach Angaben des Einsatzleiters Stéphane Thiry wurde bei dem Brand niemand verletzt.

(L'essentiel)