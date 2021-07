Frau findet blutüberströmten Mann an Tennisplatz

Die saarländische Polizei erhielt am Mittwochabend einen Notruf einer Passantin, wonach sich an einem Tennisplatz in Riegelsberg ein verletzter Mann aufhielte. Als die Beamten vor Ort ankamen, haben sie einen 38-Jährigen «blutüberströmt und mit komplett zerrissenem T-Shirt» angetroffen, wie es im Bericht der Polizeiinspektion Völklingen heißt. Er habe eine nicht unerhebliche Kopfverletzung erlitten und unter Alkoholeinfluss gestanden (1,9 Promille).

Gegen über der Polizei gab der Mann – ein portugiesischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Thionville – an, zuvor mit Bekannten in Luxemburg unterwegs gewesen zu sein. Dort sei er gestürzt und anschließend zu Fuß bis nach Riegelsberg gelaufen. Riegelsberg liegt etwa zehn Kilometer nördlich von Saarbrücken.

Nach Angaben der Einsatzkräfte könne es so allerdings nicht zu der Wunde gekommen sein. Die Sanitäter gingen davon aus, dass seine Kopfverletzung durch einen Schlag mit einem scharfkantigen Gegenstand entstanden sei. Nichtsdestotrotz blieb der Verletzte bei seiner Version und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer (0049)6898-2020 entgegen.

(sw/L'essentiel)