A8 bei Rehlingen nach Lkw-​​Crash vollgesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn A8 in Richtung Luxemburg ist der Fahrer am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit, zuvor hatten uns L'essentiel-Leser von der Sperrung berichtet. Der Lastwagen hat demnach gegen halb drei am Nachmittag die Leitplanke kurz hinter der Auffahrt Rehlingen durchbrochen. Da der Verkehr an dieser Stelle durch eine Baustelle einspurig verläuft und die Leitplanke schwer beschädigt wurde, musste die Strecke zwischenzeitlich in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden.

In Richtung Saarlouis kann der Verkehr inzwischen wieder auf einer Spur rollen. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber L'essentiel bestätigte, ist die Strecke Richtung Luxemburg noch bis voraussichtlich Mitternacht gesperrt. Zur Bergung des mit Sand beladenen Lastwagens wird derzeit schweres Gerät eingesetzt.

(L'essentiel)