Betrunkener bepöbelt Sanitäter bei Notfall-​​Einsatz

Ein 29-Jähriger hat am Sonntagmorgen die Besatzung eines Rettungswagens in Saarbrücken bei einem Notfall-Einsatz angepöbelt und angegriffen. Der Mann habe die Sanitäter aufgefordert, die Patientin in Ruhe zu lassen. Er sei so aggressiv gewesen, dass die Helfer die Behandlung hätten abbrechen müssen, teilte die Polizei mit.

Einem Sanitäter habe er eine Flasche in den Rücken geworfen. Zuvor habe er bereits Passanten angepöbelt. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn laufen jetzt Verfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und versuchter Körperverletzung.

(L'essentiel/dpa)