Großregion erneut von Unwettern getroffen

Unwetter sind erneut über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland hinweggezogen und haben am Mittwochabend Schäden hinterlassen. Polizeidienststellen und Rettungsleitstellen berichteten zunächst von überfluteten Straßen und Kellern, verstopften Gullys sowie umgestürzten Bäumen.

Die Rettungsleitstelle des Saarlands zählte 100 kleinere Einsätze am Abend. In Bexbach (Saarpfalz-Kreis) sei zwar ein Blitzeinschlag gemeldet worden, eine Kontrolle der Feuerwehr habe aber keine Gefahr ergeben, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Starker Regen mit Gewitter hat in einigen Teilen von Rheinland-Pfalz Bäume umstürzen lassen und Straßen überflutet. Davon waren die Eifel, die Region Trier, die Pfalz und Rheinhessen betroffen. Größere Schäden gab es demnach nicht. In Virneburg im Kreis Mayen-Koblenz rutschte am Mittwoch nach Angaben der Polizei ein Hang leicht ab. In Mayen waren einige Straßen leicht überflutet.

In Trier gab es an einer Kreisstraße einen kleinen Erdrutsch. Bäume stürzten in Zell an der Mosel und in Sembach im Kreis Kaiserslautern um. In Worms wurden vorübergehend Gullydeckel herausgespült. Bei Worms-Herrnsheim stand eine Kreisstraße unter Wasser.

Rilchingen-Hanweiler am stärksten getroffen

Bei den Unwettern vor rund fünf Wochen blieb der Ort Rilchingen-Hanweiler weitestgehend verschont. Am Mittwoch wurde die saarländische Ortschaft von den erneuten Unwettern aber stark getroffen. Keller und Wohnungen wurden überflutet. Zudem stürzte auf der Bahnstrecke zwischen St. Wendel und Türkismühle ein Baum um und sorgte damit für Verzögerungen. In Bexbach wurde ein Blitzeinschlag gemeldet, der allerdings keinen Brand auslöste.

(L'essentiel/dpa/chb)