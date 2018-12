Syrer nach Messerattacke angeklagt

Nach einer Messerattacke mitten in Saarbrücken hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen versuchten Totschlags angeklagt. Dem 28-jährigen Syrer werde vorgeworfen, einem 23 Jahre alten Landsmann jeweils einmal in die rechte Flanke und in den Oberbauch gestochen zu haben, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit.

Vorausgegangen war der Tat während einer Nacht im vergangenen August ein handfester Streit unter mehreren Männern. Dabei soll der Begleiter des Angeklagten zunächst einen weiteren Mann mit einer Holzlatte niedergeschlagen und dann den 23-Jährigen ebenfalls mit der Latte angegriffen haben. Der Angeklagte soll dazwischen gegangen sein und dann zugestochen haben.

Er hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Im Oktober war er festgenommen und zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Seit Mittwoch sitzt er in Untersuchungshaft.

(L'essentiel/dpa)