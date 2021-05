Luxemburger verletzt Ex-​​Frau lebensbedrohlich

Am Mittwochmorgen ist bei der saarländischen Polizei der Notruf eingegangen: Ein Zeuge hatte gegen 5.50 Uhr beobachtet, wie ein Mann auf einem Parkplatz an der Klinik in Wallerfangen seine Ex-Frau attackiert hat, so die Polizei am heutigen Donnerstag in einer Mitteilung. Der Tatverdächtige – ein in Mettlach wohnhafter Luxemburger – wurde noch vor Ort von den Beamten gestellt.

Am Tatort stellte die Polizei ein Messer sicher: Mutmaßlich die Tatwaffe. Das Motiv des 53-Jährigen ist aktuell noch unklar. Die Frau, ebenfalls Luxemburgerin, wurde bei der Attacke lebensbedrohlich verletzt und musste zur Behandlung in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht werden.

Im Laufe des Donnerstags soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

(mei/L'essentiel)