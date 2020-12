Drei Polizisten bei Einsatz verletzt

Drei Polizisten sind bei einem Einsatz in Saarbrücken verletzt worden, einer davon schwerer. Die Beamten waren am Mittwoch gerufen worden, weil ein lauter Streit und Hilfeschreie einer Frau gehört worden waren, wie die Polizei am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten einen stark an der Hand blutenden 49-Jährigen, eine 43 Jahre alte Frau, die am Boden auf Scherben einer eingeschlagenen Scheibe lag, sowie eine 44-Jährige - allesamt betrunken.

Der Mann wollte sich nicht von Sanitätern behandeln lassen, trat und schlug um sich. Er musste sediert werden, damit er ärztlich versorgt werden konnte.

Als Polizisten und Sanitäter die 43-Jährige wegbringen wollten, griff die 44-Jährige einen Beamten von hinten an und brachte ihn zu Fall. Der 37 Jahre alte Oberkommissar erlitt tiefe Schnittverletzungen an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Zwei weitere Polizisten erlitten leichte Blessuren.

(L'essentiel/DPA)