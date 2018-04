Saarländer mit 20 Kilo Amphetamin festgenommen

Zollfahnder haben im saarländischen Landkreis Merzig-Wadern einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Freitag mitteilte, fanden die Beamten bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Losheim am See 20 Kilogramm Amphetamin.

Außerdem stellten die Ermittler Kleinmengen an Marihuana und Haschisch sowie 3345 Euro Drogengelder sicher. Der Mann steht im Verdacht, die Drogen eingeführt und verkauft zu haben.

Der 42-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Zollfahndungsamt hätte das sichergestellte Amphetamin im Straßenverkauf etwa 220.000 Euro erzielt.

(L'essentiel/dpa)