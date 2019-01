Elena Burkard siegt beim Silvesterlauf in Trier

Nach ihrem Sieg beim Silvesterlauf in Trier freute sich Elena Burkard mächtig auf 2019. «So kann das neue Jahr starten», sagte die 26-Jährige. Bei der 29. Auflage trug sich die EM-Sechste im Hindernis- und Crosslauf als zwölfte Deutsche in die Siegerliste ein. Im Spurt verwies sie nach fünf Kilometern in 15:59 Minuten Anna Gehring (16:03) auf Rang zwei. «Erst als ich ins Ziel gelaufen bin, war ich mir wirklich sicher», sagte Burkard.

Nicht so glücklich war Hindernis-Europameisterin Gesa Krause mit ihrem Jahresabschluss. Sie wurde nur Zwölfte. «Es ist nicht so, dass ich die Arme hochreiße und sage, das war der geilste Lauf. Aber man kann darauf aufbauen», sagte die 26-Jährige.

«Ich habe gemerkt, dass ich eine Woche krank war»

In 16:41 Minuten war sie etwa genauso schnell unterwegs wie bei ihrem 13. Platz 2017. «Später in der Halle bin ich 4:10 Minuten über 1500 Meter gelaufen», ordnete Krause ihr Ergebnis in den langfristigen Trainingsaufbau ein. Nach einem Trainingslager in Südafrika plant die deutsche Rekordhalterin über 3000 Meter Hindernis eine Hallensaison «mit allem drum und dran» – inklusive der Hallen-Europameisterschaft.

Auf Hallenstarts verzichten will dagegen Richard Ringer. Europas schnellster 10.000-Meter-Läufer des Jahres 2018 belegte über acht Kilometer in 23:08 Minuten den vierten Platz – sieben Sekunden hinter dem Sieger Isaac Kimeli aus Belgien. «Auf den letzten 800 Metern habe ich gemerkt, dass ich eine Woche krank war», sagte der 29-Jährige nach seinem letzten Start für den VfB LC Friedrichshafen.

Ringer, der künftig für den LC Rehlingen startet, plant zusammen mit seiner Freundin Nada Pauer nun ein Trainingslager in Portugal und will dann in Japan seinen ersten ernsthaften Halbmarathon in Angriff nehmen. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 sieht sich der zweimalige EM-Dritte aber als Bahnläufer. Bei der WM in Doha möchte er am liebsten die 5000 Meter laufen.

(L'essentiel/dpa)