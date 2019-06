Auto wird samt Wohnwagen von der A31 gerammt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der französischen A31 ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Luxemburg ein spektakulärer Unfall. Nahe des Pont Beauregard in Thionville wurde ein Auto mit angehängtem Wohnwagen von einem nachfolgenden Fahrzeug gerammt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich Auto und Wohnwagen wegen eines Defekts auf der Pannenspur.

Durch den Aufprall wurde das Gespann in den Straßengraben geschleudert, wo es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

(L'essentiel)