Mann schießt auf Schießbuden-​​Mitarbeiterin

Ein 23-jähriger Mann hat in Trier an einer Schießbude auf eine Mitarbeiterin geschossen und auf seiner Flucht Passanten mit einem Messer bedroht. Die Mitarbeiterin wurde zwar getroffen, aber nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei am Mittwochabend zusammen mit einem weiteren Mann an der Schießbude auf der Allerheiligenmesse in Trier erschienen, habe sich ein Gewehr aushändigen lassen und die Waffe auf die Mitarbeiterin gerichtet. Nach Polizeiangaben gab er einen Schuss ab, danach flüchteten die beiden Männer.

Als Zeugen den 23-Jährigen auf seiner Flucht entdeckten, bedrohte er Passanten mit einem Messer und beschädigte ein parkendes Auto. Die Polizei nahm den Mann schließlich im Palastgarten fest. Es bestand zunächst der Verdacht, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass gegen den 23-Jährigen ein Abschiebehaftbefehl bestand. Am Donnerstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

(L'essentiel/dpa)