Zugedröhnte Brüder in skurrilen Unfall verwickelt

Einen skurrilen Unfall hat der betrunkene Fahrer einer Erntemaschine in der Nähe von Mainz verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der 37-Jährige am Dienstagabend in Stadecken-Elsheim an einer roten Ampel mit über 2,5 Promille – samt offener Weinflasche im Fahrerhaus – einem Lieferwagen auf und schob diesen auf ein Auto. Der Mann habe möglicherweise auch Medikamente genommen gehabt. Der 21-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde leicht verletzt, der 68 Jahre alte Autofahrer kam ohne Blessuren davon.

Noch abstrusere Züge nahm der Sachverhalt an, als der 37-Jährige in der Folge laut Polizei seinen jüngeren Bruder anrief, der ihm beim Abschleppen des Mähdreschers helfen sollte. Dieser sei unter Kokaineinfluss im Auto an der Unfallstelle erschienen. Gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Der Ältere muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Beiden wurde der Führerschein entzogen.

Während der Unfallaufnahme, die etwa eine Stunde dauerte, regelte ein Fahrradfahrer, der zufällig an der Stelle vorbeikam, den Verkehr an der Kreuzung. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte er dadurch ein Verkehrschaos.

(sw/L'essentiel/dpa)