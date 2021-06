Mann soll schwarze 16-​​Jährige angespuckt haben

Ein Mann soll in einer Stadtbahn in Saarbrücken ein schwarzes Mädchen angespuckt haben. Der 37 Jahre alte Deutsche habe am vergangenen Freitagabend die 16-Jährige auf diese Weise attackiert, teilte die Führungs- und Lagezentrale der Polizei im Saarland am Mittwoch mit. Es sei von einem rassistischen Motiv auszugehen, sagte ein Sprecher.

Der Mann habe in der Saarbahn weiter gepöbelt und die Begleiter des Mädchens beleidigt. Mehrere Fahrgäste in der gut besetzten Bahn hätten berichtet, dass der 37-Jährige auch «Sieg Heil» gerufen haben. «Leider ist so was oft schon Alltagsgeschehen», sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann sei kurz danach von Polizisten aufgegriffen worden. Der Staatsschutz ermittele. Wegen Drogendelikten sei der 37-Jährige polizeibekannt. Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung darüber berichtet.

(L'essentiel/DPA)