Überlebenden Katzen geht es sehr schlecht

Update zum Katzennotfall in St. Arnual Dank der Helfer vor Ort und unserer Mitarbeiter konnten gestern 35 Katzen... Gepostet von Bertha Bruch Tierheim Saarbrücken am Montag, 8. März 2021

Was diese Katzen bisher erlitten haben, lässt sich nur erahnen. Die Fotos, die das Bertha Bruch Tierheim von den überlebenden Tieren auf seiner Facebook-Seite geteilt hat, zeigen verängstigte und verstörte Tiere. Sie alle sind der Katzen-Hölle im Saarbrücker Stadtteil Sankt Arnual entkommen und doch werden die Spuren des Leids sie nicht mehr loslassen. 35 dieser Tiere konnten noch am Sonntag gerettet und ins Bertha Bruch Tierheim gebracht werden, wie die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Darunter auch zwei Katzenbabys, die besonderer Fürsorge bedürfen.

Nun stehen die Saarbrücker Tierschützer vor einer Herkulesaufgabe. Nach Angaben des Tierheims sind viele der Tiere mit Caliciviren infiziert, von Parasiten befallen und leiden unter Durchfall.

Der durch die Viren verursachte Schnupfen hat einige Tiere komplett erblinden lassen, andere sehen durch die Erkrankungen kaum mehr etwas. Sieben Tiere wurden aus dem Saarbrücker Tierheim in eine Tierschutz-Einrichtung in Oberwürzbach abgegeben. Auch am Montag haben die Tierschützer noch acht weitere Tiere lebend aus der Laube geborgen.

(hoc/L'essentiel)