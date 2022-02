Falscher Impfpass – Drei Monate auf Bewährung

Der Familienvater betrat vor ungefähr zwei Monaten eine Apotheke mit einer Fake-ID, um an ein gültiges Zertifikat zu kommen. Doch die Mitarbeitenden der Apotheke bemerkten, dass die Chargen-Nummern auf dem Impfpass bereits abgelaufen waren, die Impfung war somit nicht gültig, wie die «Bild» berichtet. Die Polizei wurde eingeschaltet, der Mann flog auf.

Nun wurde der Betrüger wegen Urkundenfälschung zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann war schon vorbestraft. Das Gericht gibt an, dass das Strafmaß so hart ausgefallen ist, weil es auch zur Abschreckung gelten soll. Die Justiz bestätigt auch, dass Apotheker in einem solchen Fall nicht an die Schweigepflicht gebunden sind und Anzeige erstatten können. Da sich der Mann eventuell in einer anderen Apotheke ein Zertifikat hätte erschleichen können, berechtige die Anzeige. Der Direktor des Amtsgerichts sagte gegenüber «Bild am Sonntag»: «Der Richter hat als einer der Ersten den Paragraf 34 in diesem Zusammenhang angewendet.»

Die Apothekerverbände begrüßen diesen Entscheid. Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: «Es gibt den Apotheken mehr Sicherheit.» Die Generalstaatsanwaltschaft in Deutschland habe dann auch schriftlich mitgeteilt, dass ein rechtfertigender Notstand die Schweigepflicht für Apotheken auch in anderen Bundesländern aufhebe.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)