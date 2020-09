Mann entgeht Amputation nach Spinnenbiss

Mordu dans son sommeil par une araignée exotique, un Lorrain frôle l’amputation du bras

Wer Angst vor Spinnen hat, hat sicherlich schon mal befürchtet, im Schlaf von einer gebissen zu werden. Genau das ist einem Mann aus Saint-Nicolas-de-Port, einem Vorort von Nancy, passiert. Für den 60-Jährigen wurde der Albtraum Realität. Der Lothringer sei nämlich im Schlaf von einer Art Tarantel in die Hand gebissen worden, wie er L'Est Républicain gegenüber erzählte.

Vier OPs und eine Hauttransplantation

Er wurde zwar nicht wach vom Biss, aber am nächsten Morgen waren seine Schmerzen unerträglich. Kein Wunder: Sein Arm und seine Hand hatten wohl schon begonnen abzusterben. Im Krankenhaus sei sogar von einer Amputation die Rede gewesen.

Glücklicherweise haben die Fachärzte es letztendlich doch noch geschafft, seine Hand zu retten. Dafür musste er jedoch insgesamt vier Mal operiert werden und sich einer Hauttransplantation unterziehen. Ein Missgeschick, das er wohl nie vergessen wird.

Um welche Spinnenart handelte es sich?

Doch welche Spinnenart ist schon in der Lage, einen solchen Schaden anzurichten? Es handelte sich in diesem Fall um eine sogenannte «Loxosceles reclusa». Eine Spinne, die in der Regel im Süden der USA lebt. Diese knapp einen Zentimeter große Spinne versteckt sich tagsüber und sucht nachts nach ihrer Beute. Sie gehört zu den giftigsten Spinnenarten der Welt.

Obwohl schon ähnliche Fälle in Frankreich – hauptsächlich im Süden – aufgetreten sind, findet man diese spezifische Spinne eigentlich eher selten in diesen Regionen. Experten vermuten, dass der Klimawandel diese Tierarten in den Norden treibt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)