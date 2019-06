Polizei verstärkt Präsenz in Longwy

Seit Anfang der Woche wird jeden Abend eine Polizeieinheit der Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) aus Nancy zur Verstärkung nach Longwy geschickt. Das schreibt Le Républicain Lorrain.

Auch L'essentiel-Leser berichteten von verstärkter Polizeipräsenz zwischen den Gemeinden Longwy, Mont-Saint-Martin und Longlaville. Solche Patrouillen waren in den vergangenen Jahren in dem Gebiet an der Grenze zu Belgien und Luxemburg nur selten zu sehen.

Eine Nachricht an die Polizei

Während die polizeiliche Präsenz wohl dazu beitragen soll, die Situation zu beruhigen, die seit der heftigen Schlägerei vom vergangenen Wochenende in Longwy angespannt ist, scheinen sie den gegenteiligen Effekt zu haben. Am Donnerstag wurden Schriftzüge an Häusern in Longlaville entdeckt. Dort steht: «Je mehr ihr aufwirbelt, desto mehr entfacht ihr das Feuer»(«Plus vous tournez, plus ça crame»). Das klingt wie eine Nachricht an die Polizei.

Am Mittwoch hatte der Vater des jungen Mannes, der am Samstag geschlagen und mit Benzin übergossen worden war, gewarnt, die Situation solle nicht noch weiter eskalieren.

(nc/L'essentiel)