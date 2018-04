Belgier schicken «illegalen» Strom nach Luxemburg

Die als illegal eingestufte, aber trotzdem noch aktive Hochspannungsleitung zwischen Aubange (B) und Esch/Alzette schlägt nun auch in Luxemburg Wellen. Der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser verlangt von der Regierung in einer parlamentarischen Anfrage Antworten.

Elia will Runden Tisch



Der belgische Netzbetreiber Elia will alle beteiligten Akteure an einen Tisch bringen, um eine Lösung bezüglich der illegalen Stromleitung zwischen Aubange und Esch/ALzette zu finden. Die Region Wallonien sei seit 2010 mit dem Fall betraut, habe aber bisher keine offizielle Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher von Elia laut der Website dhnet.be.



«Diese Leitung erhöht die Netzstabilität an der belgisch-luxemburgischen Grenze. Sie ermöglicht auch, den ständig steigenden Energiebedarf des öffentlichen Stromnetzes in Luxemburg zu decken, was insbesondere mit der Entwicklung der luxemburgischen Stahlindustrie zusammenhängt», so Elia.

Vize-Premier und Wirtschaftsminister Étienne Schneider führt in seiner Reaktion aus, dass die grenzüberschreitende Hochspannungsleitung mit zwei Strängen bereits 1972 genehmigt und als gemeinnützig eingestuft wurde. Der zweite Strang wurde jedoch erst Ende der 1990er Jahre in Betrieb genommen – und ist zum Zankapfel im Grenzgebiet geworden. Anwohner und Lokalpolitiker sorgen sich um ihre Gesundheit, weil die Stromleitung direkt über Siedlungen verläuft.

Keine direkte Auswirkung auf Strompreise

2008 schaltete sich der belgische Staatsrat ein und hob die Genehmigung für die Leitung formell auf. Trotzdem fließt bis heute Strom durch die dicken Kabel. Das hat einen guten Grund: Die Leitung sei wichtig für die regionale Energieversorgungssicherheit, sagt Étienne Schneider. Eine Alternativlösung würde eine Umsetzungszeit von acht bis zehn Jahren in Anspruch nehmen.

Auf luxemburgischer Seite sind laut Étienne Schneider alle Genehmigungen in Ordnung – die Leitung kann somit bestehen bleiben. Und was, wenn die Belgier den Draht kappen? Geht die grenzüberschreitende Leitung vom Netz, könnte die Stabilität des Stromnetzes im Dreiländereck zwischen Belgien, Luxemburg und Frankreich leiden, so der Minister. Stromkunden in Luxemburg müssten jedoch keine direkte Preiserhöhung fürchten, sagt Schneider, «weil das öffentliche Netz in Luxemburg am deutschen Netz hängt und in die deutsche Marktzone integriert ist».

Im Falle von großen Engpässen oder Stromausfällen könnten Netzbetreiber zudem grenzüberschreitend miteinander kooperieren, «um so mögliche Probleme zusammen zu lösen oder direkt zu vermeiden».

(jt/L'essentiel)