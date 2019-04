Erster Cannabis-​​Automat muss wieder weg

View this post on Instagram

Auch wenn uns jetzt der Automat genommen wurde und alle CBD Produkte wird es trotzdem für uns weiter gehen! Seit 4 Jahren arbeiten wir täglich daran unsere Ideen zu verwirklichen und jetzt sollen wir aufhören weil es ein unklares Gesetz gibt über Produkte die keinen Schaden anrichten sondern eher das Gegenteil bewirkt! Wann wird das endlich mal eingesehen und wann wird es endlich so angepasst das nachher nicht wieder nur die Scheiß Pharmaindustrie sich darum kümmern kann, wie solche Produkte nachher abgegeben werden? Und natürlich wird es bald neue Automaten geben von The Jeffrey!!! Auch wenn unser erster Wohl für immer weg ist _____ Ich denke wir wissen alle das hier gerade was schief läuft bzw. schon sehr lange .... Jedenfalls werden wir weiter machen und darum kämpfen das sich was bewegt in dieser Szene und um diese wunderbare Pflanze! _______ Wir halten euch auf dem laufenden über die Story und bitten um Verständnis das wir gerade nicht alle Anfragen direkt beantworten können da es einfach viel zu viel ist! _____ Trotzdem einen guten Start ins Wochenende The Jeffrey _____ #dieneuerauchkultur #thejeffreygermany #thejeffrey www.thejeffrey.de The Jeffrey Shops CBD & Headshop - Trier - Heidelberg - Kassel - Bonn