Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Trier mit elf Verletzten hat ein 34 Jahre alter Mann gestanden, das Feuer gelegt zu haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. Der Mann war noch am Brandort festgenommen worden.

Das Feuer war am Dienstagabend in einem Wohnhaus im Stadtteil Quint ausgebrochen. Von elf Verletzten waren sieben mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Vier weitere Menschen hatten laut Polizei einen Schock erlitten und waren vor Ort behandelt worden.

Insgesamt umfasste das Gebäude laut Polizei 16 Wohnungen. Die Bewohner mussten von der Feuerwehr teilweise über Leitern gerettet werden. Wegen starker Verrußung ist das Haus laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro. Der Mann soll dem Haftrichter nach Angaben der Polizei im Laufe des Mittwochs vorgeführt werden. Warum er das Feuer gelegt hatte, steht laut Polizei noch nicht fest. Der 34-Jährige ist unter anderem wegen Gewaltdelikten vorbestraft.

