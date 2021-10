Sturm stoppt Zugverkehr nach Luxemburg

Viele Züge sind in Frankreich wegen eines «witterungsbedingten Stromausfalls in den Oberleitungen» ausgefallen. Der Bahnverkehr ins Großherzogtum ist an diesem Donnerstagmorgen wegen des Sturms stark beeinträchtigt, viele Züge fallen aus. Der Verkehr wird voraussichtlich gegen 12 Uhr wieder aufgenommen.

Die CFL teilte um 8.15 Uhr mit, dass sie einen Busersatzverkehr zwischen Luxemburg und Thionville in beiden Richtungen eingerichtet habe.

06h45 : Mise à jour de la situation.



Heure de reprise estimée : 12:00.

(L'essentiel)