Mehrere Flächenbrände in der Großregion

Die extreme Trockenheit und die hohen Temperaturen sorgen in Luxemburg und der Großregion am Donnerstagnachmittag für zahlreiche Flächenbrände. Neben der Luxemburger Feuerwehr, die es in Hamm mit einem sich rasch ausbreitenden Brand zu tun hat und in Rümelingen gegen ein weiteres Feuer ankämpfte, sind auch die Kollegen aus Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Ein Flächenbrand im Kreis Trier-Saarburg hat einen Streckenabschnitt der A1 mit Rauch überzogen. Zwischen Schweich und Föhren brannte am Mittwochabend ein etwa drei Hektar großes Weizenfeld, wie die Polizei mitteilte. Bis zu 100 Feuerwehrleute aus zehn Feuerwehren der Region kämpften gegen die Flammen und löschten das Feuer. Die Landstraße neben der Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Feuerwehrmann brach aufgrund der hohen Temperaturen zusammen und kam in ein Krankenhaus. Autofahrer wurden über das Radio vor Sichteinschränkungen durch Rauch auf der A1 gewarnt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte.

Feuer springt auf Feld über

Die genaue Brandursache ist noch nicht abschließend ermittelt. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang mit vorherigen Mäharbeiten auf dem Feld, sagte ein Polizeisprecher. «Das war ja total trocken da.» Das Feuer habe nur das Feld betroffen.

In der Ortschaft Gindorf stand ein Traktor in Flammen. Das Feuer ist auf ein Feld übergesprungen, wodurch 3000 Quadratmeter dem Brand zum Opfer fielen.

Bei Rittersdorf wurde eine ähnlich große Fläche zerstört. Dort ist die Feuerwehr noch immer in Einsatz. Außerdem ist bei Dodenburg ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstanden jedoch keine größere Schäden.

Auch in Ottange an der französischen Grenze brach am Donnerstag ein Brand in einem Feld aus.

