Krätze breitet sich in belgischem Gefängnis aus

Im Süden der belgischen Provinz Luxemburg sitzen Gefangene und Gefängniswärter im Gefängnis Arlon gerade im selben Boot. Einige von ihnen sind derzeit an der sogenannten norwegischen Krätze erkrankt, wie TV Lux am Dienstag meldete. Informationen, die am Mittwoch auf der Seite La Meuse Luxembourg veröffentlicht wurden, besagen, dass «die ersten Fälle vor fast zwei Wochen aufgetreten sind».

Norwegische Krätze wird von Fachleuten als «hochansteckende Krankheit» definiert, deren Juckreiz die infizierten Menschen stark beeinträchtigen kann. Sie wird normalerweise durch eine Milbe verursacht, die auf der Haut des Opfers Eier legt.

«Das Gefängnis von Arlon wird daher bis Donnerstagmorgen isoliert», so TV Lux. Dies betreffe auch Gefängnisbesuche und könnte die Verlegung ankommender Häftlinge in andere Gefängnisse verursachen.

(fl/L'essentiel)