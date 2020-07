Kommt ein lokaler Lockdown für Aubange?

Die Zunahme der Corona-Fälle in der belgischen Gemeinde Aubange hält an. In dem Grenzgebiet zu Luxemburg und Frankreich wurden innerhalb einer Woche 32 Neuinfektionen festgestellt. Nach Antwerpen ist Aubange die belgische Gemeinde mit der zweithöchsten Zahl bei den Neuinfektionen. Der nationale Sicherheitsrat berät derzeit über neue Maßnahmen.

Bürgermeister Jean-Paul Dondelinger schweigt zur Frage eines neuen Lockdowns. «Ich kann diese Möglichkeit weder bestätigen noch verneinen, aber es gibt große Bedenken in Aubange», gibt er zu. Der Bürgermeister wartet auf die Ankündigungen der Regierung, versichert aber, dass er sich nicht wie andere Bürgermeister dazu entschließen werde, immer eine Maske zu tragen. Dondelinger beabsichtigt, auf andere Weise gegen die Verbreitung des Virus vorzugehen, und zwar mit «Maßnahmen gegen Versammlungen vor Cafés», sagte er gegenüber L'essentiel.

(L'essentiel)