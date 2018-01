«Was er Béatrice angetan hat, ist unmenschlich»

Dieser Mordprozess beschäftigt ganz Belgien: Am Montag verlas Generalstaatsanwältin Sarah Pollet die 54 Seiten lange Anklageschrift vor. Drei Stunde lang hörten sich die Anwesenden an, was Jérémy Pierson getan haben soll. Er wird beschuldigt, die 14-jährige Béatrice Berlaimont im November 2014 entführt, missbraucht und getötet zu haben. Sie war damals auf dem Weg in die Schule.

Jérémy Pierson wurde am 9. Dezember mithilfe einer DNA-Analyse überführt. Neben den Taten an Béatrice Berlaimont soll er sich kurz danach auch an Sauvane Watelet sexuell vergangenen haben. Die damals 21-Jährige war am Montag beim Prozessauftakt anwesend.

Zweites Opfer meldet sich zu Wort

«Es ist ein positiver Stress, weil ich lange auf diesen Prozess gewartet habe und gut vorbereitet bin», sagte Watelet. «Es wird mir helfen, wieder ein besseres Leben führen zu können. Als die Anklageschrift verlesen wurde, hatte ich Probleme. Es sind einige Stellen dabei, die ich gerne vergessen würde.»

Die heute 24-jährige Watelet will endlich Gerechtigkeit: «Was Jéremy Pierson Béatrice und mir angetan hat, ist unmenschlich. Ich fühle mich der Mutter von Béatrice sehr nahe. Diese Ereignisse haben uns eng zusammengeschweißt. Wir unterstützen uns gegenseitig.»

Die Anhörung geht am Montagnachmittag mit der ersten Vernehmung des Angeklagten weiter.

