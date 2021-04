Moselle sorgt sich um die Terrassen-​​Öffnung

Ein wenig vom Wetter ausgebremst, wird die Wiedereröffnung der Terrassen in Luxemburg unweigerlich eine große Anziehungskraft haben, sobald es wieder milder und sonniger wird – wahrscheinlich auch über die Grenzen des Großherzogtums hinaus. Eine Situation, die im Departement Moselle mit großer Sorge beobachtet wird. Zumal die französischen Nachbarn – wie der Rest Frankreichs – von einschränkenden Maßnahmen betroffen ist.

Entspannung der Infektionslage?



Die Abwasser-Analyse zeigt einen Abwärtstrend bei der Verbreitung des Virus im Departement Moselle, auch wenn Präfekt Laurent Touvet diesbezüglich «sehr vorsichtig» sei. Dennoch seien die Zahlen «zufriedenstellend». Die Inzidenzrate beträgt 296 Fälle pro 100.000 Einwohner und die Positivitätsrate (5,7 Prozent) ist die niedrigste in Grand Est. Die Situation in den Krankenhäusern, wo weiterhin Patienten verlegt werden, bleibt aber angespannt.

«Wir werden uns nicht in das Privatleben der Menschen einmischen»

«Wir haben das auf dem Schirm», sagte Laurent Touvet, Präfekt des Departements Moselle, gegenüber L'essentiel, «deshalb haben wir groß angelegte Kontrollen durchgeführt, die verlängert werden». Touvet erinnerte in diesem Zusammenhang an die 30-Kilometer-Regel: «Für Menschen, die jenseits dieser Entfernung wohnen, ist es nicht möglich, im Großherzogtum einzukaufen oder etwas trinken zu gehen.»

Bezüglich der Grenzpendler, die den Feierabend zum Entspannen auf den Terrassen in Luxemburg nutzen könnten, appellierte Touvet an die «Verantwortung aller»: «Wir werden uns nicht in das Privatleben der Menschen einmischen. Nicht alles muss durch Verbote und Genehmigungen geregelt werden», », sagt der 58-Jährige, «aber es scheint mir notwendig, diese Art von Aktivitäten einzuschränken.»

Impf-Bilanz im Departement Moselle

Die Behörden zogen nach dem Wirbel um den Impfstoff Astrazeneca eine Bilanz. Obwohl die französische Gesundheitsbehörde von Impfungen mit Astrazeneca im Departement Moselle abgeraten hatte, weil er offenbar nicht gegen die dort verbreitete südafrikanische Variante wirke, werde der Impfstoff dort weiterhin verabreicht. Wenn auch nicht für alle. Demnach würden Mitarbeitern des Gesundheitswesens und gefährdeten Bevölkerungsgruppen Alternativen angeboten. Personen unter 55 Jahre alt sind, erhalten einen RNA-Impfstoff (Pfizer, Moderna). Personen über 55 Jahre, die bereits eine erste Dosis von Astrazeneca erhalten haben, bekämen jeweils auch die zweite Injektion des Impfstoffs.

(Thomas Holzer/L'essentiel)