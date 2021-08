Drei Verletzte bei Unfall zwischen Bus und Auto

Drei Insassen eines Autos sind am Dienstagabend in der Industriestraße in Saarburg-Beurig bei einem Unfall verletzt worden. Ein Bus bog gegen 17 Uhr vom VRT-Betriebsgelände auf die Straße ein und erfasste dabei den PKW, wie die Polizei am Dienstagabend erklärt. Der Wagen wurde durch den Aufprall einige Meter weit geschleudert und kam auf Gegenfahrbahn zum Stehen.

Das Unfallfahrzeug wurde so stark beschädigt, dass die Feuerwehr die Türen des Wagens abtrennen musste, um die Verletzten retten zu können. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Bus konnte dagegen rückwärts wieder auf das Betriebsgelände gefahren werden.

Die schwer verletzte Person und die beiden leicht verletzten Insassen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben sei der Busfahrer unachtsam gewesen und habe beim Einbiegen nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Neben Polizei und Rettungsdiensten waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

(L'essentiel)