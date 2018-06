Obstdiebe klauten 120 Kilogramm Mirabellen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diebe haben versucht, über 120 Kilogramm Obst von Feldern bei Mainz zu stehlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachtete ein Bauer die Diebe am Mittwochabend auf seinen Feldern und rief die Polizei. Die Beamten konnten vier Frauen festnehmen und stellten 120 Kilogramm Mirabellen, 1,5 Kilogramm Kirschen sowie Rucola-Salat sicher. Der Landwirt erhielt das Diebesgut zurück. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Den vier Frauen erteilten die Polizisten einen Platzverweis. Wie viele Menschen an dem Diebstahl tatsächlich beteiligt waren, war zunächst unklar.

Landwirte beschweren sich immer wieder über Diebe, die mit ihren Autos direkt ins Feld fahren und dann taschen- oder kistenweise Obst stehlen. Die Stadt Mainz arbeitet deshalb nach eigenen Angaben eng mit Polizei und Landwirten zusammen. So hätten Landwirte der Polizei und dem Ordnungsamt beispielsweise Pläne von ihren Feldern zur Verfügung gestellt.

(L'essentiel/dpa)