Saar-​​Polizei geht zufällig gesuchte Betrügerin ins Netz

Durch Zufall hat die Polizei Saarlouis in der Silvesternacht eine gesuchte Betrügerin festnehmen können. Eigentlich wollten die Beamten nur ein Auto kontrollieren, das ihnen auffällig erschien, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei hätten sie festgestellt, dass es sich bei der Beifahrerin um eine 23-Jährige handelte, die wegen über 60 Betrugsfällen per Haftbefehl gesucht wurde.

Einen Wert von insgesamt 27.000 Euro soll die junge Frau ergaunert haben. Unter anderem habe sie über Ebay Markenartikel und Handys zum Kauf angeboten, aber keine Ware geliefert. Außerdem soll die Saarlouiserin mit ihrem Partner mehrfach in Sternerestaurants gespeist und sich aus dem Staub gemacht haben – Rechnungen von bis zu 500 Euro blieben dabei liegen. Aus einem Hotel soll das Paar sogar Einrichtungsgegenstände und einen Kaffeevollautomaten entwendet haben.

(mei/L'essentiel)