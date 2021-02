Milliarden bei HNA-​​Konzern «veruntreut»

Die massiven Finanzprobleme des chinesischen HNA-Konzerns haben die Kurse von Aktienunternehmen der Gruppe absacken lassen. Hainan Airlines, HNA Technology und der Kaufhausbetreiber CCOOP fielen am Montag an den Börsen in Shanghai und Shenzhen fast bis an die zulässige Grenze von zehn Prozent. Das frühere Vorzeige-Unternehmen, das zeitweise sogar zehn Prozent an der Deutschen Bank hielt, leidet unter einem riesigen Schuldenberg.

Drei Unternehmen der Gruppe teilten mit, dass «Anteilseigner und andere zugehörige Parteien» 61,5 Milliarden Yuan, umgerechnet 7,86 Milliarden Euro, «veruntreut» hätten, wie das renommierte Wirtschaftsmagazin Caixin berichtete. Zusätzlich seien Kreditgarantien in Höhe von 46,5 Milliarden, umgerechnet 5,95 Milliarden Euro, auf «nicht konforme Weise» vergeben worden.

Schon am Freitag hatte die HNA-Gruppe mitgeteilt, ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können. Deshalb hatten Gläubiger beim Volksgericht der Provinz Hainan ein Insolvenzverfahren und die Neuausrichtung des Unternehmens beantragt. Eine Arbeitsgruppe, die von der Regierung eingesetzt wurde, geht davon aus, dass 400 bis 500 Unternehmen, die mit HNA in Verbindung stehen, von einer Umstrukturierung betroffen sein werden, wie Caixin berichtete. Die Provinzregierung von Hainan hatte im Februar praktisch die Kontrolle über den hoch verschuldeten Konzern übernommen.

Hunsrück-Flughafen nicht betroffen?

Mit milliardenschweren Beteiligungen weltweit hatte sich der Konzern in den vergangenen Jahren schwer verschuldet. Ihm gehören auch 82,5 Prozent des Hunsrück-Flughafens Hahn, dessen Geschäftsführung derweil versucht, die Belegschaft zu beruhigen. Die angekündigte Neuausrichtung des Großkonzerns HNA betreffe nicht den Betrieb des Hunsrück-Flughafens und seine Betreibergesellschaft, betont die Hahn-Geschäftsführung.

«Die deutsche Gesellschaft erfüllt unverändert ihre Verpflichtungen voll umfänglich und wird dies auch in Zukunft so tun», heißt es weiter in dem Schreiben an die Mitarbeiter vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur seit Samstag vorliegt. Es endet mit folgenden Sätzen: «Die in China eingeleiteten Maßnahmen haben keine Auswirkung auf Ihre Tätigkeit. An unserer Zusammenarbeit mit allen Airlines, Kunden, Behörden und Partnern wird sich nichts ändern.»

Der abgelegene Airport schwächelt schon seit Jahren - Corona versetzte seinem Passagiergeschäft einen besonders starken Dämpfer. Die Zahlen im Frachtgeschäft haben sich dagegen positiv entwickelt. Der ehemalige US-Militärflughafen besitzt eine begehrte Nachtflugerlaubnis. Die Hahn-Geschäftsführung äußerte sich vorerst nicht auf Anfrage.

(L'essentiel/dpa)