Nächtliche Feuersäule sorgt für besorgte Anrufe

Wegen einer Feuersäule und eines Knalls haben in Dillingen zahlreiche besorgte Bürger in der Nacht zu Donnerstag bei der Polizei angerufen. Wie die Polizei mitteilte, sei über einem Hochofen der Dillinger Hütte ein heller Feuerschein zu sehen gewesen. Auch einen Knall habe es in der Nacht auf Donnerstag gegeben.

Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte den Vorfall. Wegen Überdrucks in einem Hochofen musste ein Ventil geöffnet werden, dann habe sich das austretende Gas entzündet. Schäden, Verletzte oder Gesundheitsgefahren habe es aber nicht gegeben. Die Ursache des Überdrucks war zunächst unklar. Zuvor hatte der SR darüber berichtet.

(L'essentiel/dpa)